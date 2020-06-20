المختطفون الإيزيديون في “مخيم الهول”: فصلٌ آخر من مأساة الإيزيديين مع “داعش”

2020/06/20 | 12:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خَلَّف هجوم تنظيم #داعش على مناطق الكرد الإيزيديين، في إقليم #كردستان_العراق، آلافاً من الضحايا، وأكثر من ستة آلاف مختطفة ومختطف، من أطفال ونساء ورجال، إلى جانب تدمير وحرق التنظيم لقراهم.وما يزال كثير من الإيزيديين…

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