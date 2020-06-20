 أول دراسة تثبت أن الجلوس الطويل يسبب السرطان… وتعطي أبسط الحلول لتفاديه

2020/06/20 | 12:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتشرت دراسة جديدة تقول إن الجلوس لفترات طويلة، وبشكل مفرط، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.وانتشرت الدراسة على مجلة “jama network” الطبية، أمس الخميس، وتعتبر أول دراسة تظهر بشكل قاطع ارتباطًا قويًا بين عدم الحركة والسرطان، بحسب تعبير الدكتورة، سوزان جيلكريست، وحسب ما نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.وبرأيها إن ممارسة […]

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