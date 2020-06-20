نائبة: الحكومة لن تقدم على استقطاع الرواتب مستقبلا وستؤمنها لنهاية 2020 

2020/06/20 | 12:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت النائب عن تحالف الفتح سناء الموسوي, السبت, أن الحكومة تعمل بشكل جدي للحصول على موارد كفيلة بسد رواتب موظفي الدولة والشرائح المشمولة بالمنح دون المساس باستقطاع الرواتب, مبينة ان الإجراءات الإصلاحية والحصول على موارد مالية جديدة من خلال تلك الإصلاحات كفيلة بتامين رواتب تلك الشرائح من الرواتب والمنح لنهاية العام […]

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