2020/06/20 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على خمسة إرهابيين نفذوا عمليات خطف وقتل في النخيب والرطبة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على خمسة إرهابيين نفذوا عمليات خطف وقتل في النخيب والرطبة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على خمسة إرهابيين نفذوا عمليات خطف وقتل في النخيب والرطبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).