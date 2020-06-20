القبض على خمسة إرهابيين نفذوا عمليات خطف وقتل في النخيب والرطبة

2020/06/20 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب

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