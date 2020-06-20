قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد تدك مضافات داعشية بقذائف الهاون غرب المدينة

2020/06/20 | 12:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، السبت، عن دكها مضافات تابعة لتنظيم داعش الاجرامي بقذائف الهاون في مناطق غرب مدينة سامراء.وقال اعلام القيادة ان، قوة من قيادة قاطع عمليات سامراء والشرطة الاتحادية دكت، ليلة امس، مضافات تابعة لتنظيم داعش الاجرامي بقذائف الهاون في مناطق الحويجات والبو كنعان وأم الفحم غرب مدينة سامراء خارج

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