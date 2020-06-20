السليمانية تسجل 81 اصابة جديدة بكورونا و 3 وفيات

2020/06/20 | 12:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام مؤسسة الصحة في وزارة البيشمركة، اليوم السبت، عن تسجيل حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في السليمانية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن 81 مصاباً حالتهم الصحية خطرة في المحافظة.وقال شمال جبار ياور في تصريح صحفي، إن “مستشفی سرجنار سجلت حالتي وفاة لمصابين اثنين بفيروس كورونا، فيما سجل مستشفی شهید اسو

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