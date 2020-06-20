اعترافات خلية ارهابية توصل للعثور على جثث مغدورين غربي الانبار

2020/06/20 | 12:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، السبت، العثور على مغدورين من أهالي قضاءي النخيب والرطبة في صحراء الرطبة غربي الأنبار، بعد اعترافات خمسة عناصر من تنظيم “داعش” تم إلقاء القبض عليهم وفق المادة “4 إرهاب”.وقالت الوزارة: إن “مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة … Readmore

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