وزارة الاتصالات: إزالة التجاوزات على الشبكة الضوئية في 5 محافظات

2020/06/20 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت مسؤولة قسم العلاقات والاعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بوزارة الاتصالات ايناس الجلبي في تصريح، أنه انسجاماً مع انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الصدمة لإيقاف تهريب سعات الانترنت من المنافذ تم تشكيل لجنة مشتركة مع الامن الوطني لرفع التجاوزات على الكابل الضوئي في العاصمة بغداد ومحافظات نينوى، المثنى، النجف، وواسط.

وأكدت، أن الوزارة قامت بكشف كابل ضوئي غير مرخص يستخدم لإدخال سعات انترنت في قضاء تلكيف بمحافظة نينوى ويعمل على تهريب سعات اخرى والكابل غير المرخص يجهز أحد ابراج شركة “كورك” للهاتف النقال ويجهز أحد الابراج الخاصة بتجهيز خدمة الانترنت، لافتة الى انه تم اتخاذ اللازم من قبل اللجان المشكلة بهذا الصدد، فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية مع تنظيم محضر مشترك بذلك.

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