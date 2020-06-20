مفوضية اللاجئين تحذر من التزايد الكبير بأعداد اللاجئين حول العالم

2020/06/20 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، من التزايد الكبير في اعداد اللاجئين والمهجرين في مختلف مناطق العالم.

وأشارت المفوضية في تقريرها السنوي الذي أصدرته بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف العشرين من حزيران، أشارت الى ارتفاع عدد اللاجئين حول العالم الى تسعة وسبعين مليونا وخمسمئة الف شخص، بعد ان كان عددهم نهاية العام الفين وثمانية عشر واحدا وسبعين مليونا، وفي العام الفين وسبعة عشر ثمانية وسبعين مليونا فقط، مبينة ان ثمانية وستين بالمئة من هؤلاء اللاجئين يتواجدون في ميانمار وأفغانستان وسوريا وجنوب السودان وفنزويلا.

وعزا التقرير الارتفاع السنوي خلال العامين الماضيين الى النزوح الجديد والمثير للقلق في عام الفين وتسعة عشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنطقة الساحل، واليمن، إضافة الى سوريا التي تستأثر وحدها بما مجموعه سدس إجمالي أعداد اللاجئين على المستوى العالمي.

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