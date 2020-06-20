الصحة: تخصيص قاعات جديدة لاستيعاب مصابي كورونا في بغداد

2020/06/20 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة، عن عدد المستشفيات التي سيتم افتتاحها لتقديم الخدمات للمصابين بفيروس كورونا.

الوزارة أكدت في بيان، أنه سيتم افتتاح معرض بغداد الدولي بسعة خمسمئة وخمسة وعشرين سريراً، وبناية سرايا السلام “مستشفى العطاء” بسعة ثلاثمئة سرير، والأقسام الداخلية بجامعتي بغداد والمستنصرية بسعة ألف سرير، وقاعات وزارة الشباب ستمئة سرير، لتقديم الخدمات للمصابين بفيروس كورونا.

واضافت أن هذه القاعات ستقلل الزخم على المستشفيات، وكذلك سيتم تخصيص مركز صحي بكل قطاع لاستقبال الحالات المشتبه بها بدل ذهابهم الى المستشفيات، الى جانب بناء أكثر من عشرين مستشفى سريع الإنجاز بسعة ألفي سرير من قبل العتبات في بغداد والمحافظات.

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