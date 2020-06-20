2020/06/20 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( روسيا.. نحو 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 10 آلاف حالة شفاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( روسيا.. نحو 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 10 آلاف حالة شفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).