2020/06/20 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- السليمانية

اعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في السليمانية، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لجنة مكافحة كورونا في السليمانية تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لجنة مكافحة كورونا في السليمانية تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).