السليمانية تعطل الدوام الرسمي بعد تسجيل ارتفاع في إصابات كورونا

2020/06/20 | 12:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة السليمانية ثلاث حالات وفاة صباح اليوم

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