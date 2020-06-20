حملة “رواتب رفحاء” تغزو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.. بماذا طالب المغردون؟

2020/06/20 | 12:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تصدر هاشتاغ، “نرفض إعادة رواتب رفحاء”، ترند توتير العراق، بنشر الاف التغريدات الرافضة لإعادة تسليم الرواتب إلى محتجزي رفحاء بعد استقطاعها من قبل الحكومة، بغية هيكلتها وإلغاء ازدواجية الرواتب.قصه قصيره….والدي جريح حرب (بتر ساقيه) في الجيش العراقي في 1991 يستلم راتب تقاعدي 450الف د.ع فقط.بينماطفل رفحاء بأوروبا يتونس و […]

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