ادباء وفنانو ميسان ينعون الفنان الراحل جميل جبار

2020/06/20 | 12:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نعى اتحاد الادباء والكتاب ونقابة الفنانين في محافظة ميسان ، الفنان والكاتب جميل جبار مويعز الذي وافته المنية اليوم السبت اثر اصابته بفايروس كورونا.وكان الراحل قد ادخل المستشفى لاصابته بفايروس كورونا قبل أيام، ثم نقل الى العناية الفائقة قبل وفاته.وسارع ادباء وكتاب ميسان والعراق وزملائه الفنانين الى نشر النعي وكلمات الوداع على […]

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