النزاهة توصي بالمباشرة بعزل الفاسدين وانهاء المحاصصة

2020/06/20 | 12:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أوصى المشاركون في الندوة العلميَّة التي عقدتها الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة الاتحاديَّة الموسومة (النزاهة الوظيفيَّة في المنهج النبويِّ) بوجوب تولية ذوي النزاهة والكفاءة في المناصب العليا للبلد وعزل الفاسدين وإنهاء المحصصة والمحسوبية.الندوة، التي عُقِدَتْ عبر المنصة الإلكترونيَّة Free conference call وشارك فيها عدد كبير من أساتذة الجامعات وموظفي مختلف مؤسسات […]

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