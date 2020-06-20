خطة لرفع أعداد الفحوصات وزيادة السعة السريرية.. والصحة تتوقع زيادة أكبر بإصابات كورونا

2020/06/20 | 12:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت مديرية الصحة العامة، السبت، خطة لرفع أعداد الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا وزيادة السعة السريرية في المستشفيات.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير، بحسب الاعلام الرسمي، إن "خطط الوزارة بشأن فيروس كورونا تتجدد كل فترة أسبوعين تقريباً ،اعتماداً على الوضع الوبائي"، مؤكداً أن"وضع خطة لتوسيع القدرات التشخيصية ورفع أعداد الفحوصات مع تقدم الزمن لاكتشاف عدد أكبر من المصابين لكي يتم عزلهم".وأضاف عبد الأمير أن "الوزارة تمكنت من الانتقال من فحص نحو ألف حالة في بداية الأزمة إلى نحو 13 ألف حالة يومياً"، مبيناً أن ذلك يأتي بسبب فتح أكثر من 20 مختبراً في بغداد والمحافظات".وأشار إلى أن "الوزارة تخطط لزيادة السعة السريرية ،لأن هناك توقعات بزيادة أعداد المصابين في مقبل الأيام"، موضحاً أنه "تم اللجوء الى الأبنية التي خارج المستشفيات كمعرض بغداد وبعض قاعات ملعب الشعب" .وأكد عبد الأمير أن "الوضع الوبائي ما زال تحت السيطرة، إلّا أن الأيام المقبلة قد تكون أكثر خطورة في حال تزايدت أعداد المصابين".ودعا مدير الصحة العامة، المواطنين إلى "وعي خطورة الوضع من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، فضلاً عن ضرورة قيام الجهات المعنية بفرض الحظر خلال الفترات المحددة بشكل جيد ومعاقبة المخالفين".

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