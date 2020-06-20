الاستخبارات تلقي القبض على خمسة إرهابيين في الانبار

2020/06/20 | 12:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الانباراعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القاء القبض على خمسة ارهابيين نفذوا عمليات خطف وقتل في محافظة الانبار.وذكرت الوزارة في بيان، ان "وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية ،كونهم يعملون بما يسمى "ولاية الأنبار" قاطع الشامية".واضافت، ان "الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بقيامهم خطف وقتل مواطنين من أهالي النخيب والرطبة في صحراء الأنبار"، مبينة انه "تم الانتقال إلى صحراء الرطبة والعثور على جثث المغدورين ورفعها وتدوين أقوال المتهمين وإحالتهم للجهات المختصة".

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