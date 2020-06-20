2020/06/20 | 12:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية تعطل الدوام الرسمي لمدة اسبوع اعتباراً من يوم غد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 12:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تعطل الدوام الرسمي لمدة اسبوع اعتباراً من يوم غد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تعطل الدوام الرسمي لمدة اسبوع اعتباراً من يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).