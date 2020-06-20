نفط ميسان تمنح  صحة المحافظة ( ١٢١ )   مليون دينار لمواجهة كورونا

2020/06/20 | 12:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..منحت شركة نفط ميسان، المحافظة مبلغ ١٢١ مليون دينار عراقي وذلك لمواجهة فيروس كورونا.وقال مدير إعلام الشركة خالد واهم لـ(المستقلة) أن إدارة الشركة منحت محافظة ميسان مبلغ مالي قدرة ١٢١ مليون دينار تماشيا مع قرارات خلية الازمة المركزية وتوصيات مجلس الوزراء ذات الصلة بتقديم الدعم والاسناد للدوائر الصحية وجهودها الرامية للقضاء على […]

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