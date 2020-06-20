الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين وفقا لمركز مكافحة الأمراض

2020/06/20 | 12:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وسط استمرار جائحة كورونا، يشدد الخبراء على أن غسل اليدين بالصابون والماء بشكل متكرر، هو أفضل وأسهل الطرق للمساعدة في منع الإصابة بـ”كوفيد-19″.ولكن، مع تخفيف قيود الإغلاق يجد الكثيرون أنفسهم خارج المنازل، وبالتالي فإن معقم اليدين قد يكون مفيدا في مثل هذه الحالات.وفي الواقع، معقم اليدين الذي يحتوي على 60% من الكحول […]

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