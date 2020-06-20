مفوضية شؤون اللاجئين: 1% من البشر يعيشون حالة نزوح

2020/06/20 | 12:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ناشدت مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين دول العالم ببذل المزيد من الجهدود في ايجاد مأوى لملايين اللاجئين وغيرهم من الذين نزحوا بسبب النزاع أو الاضطهاد أوبسبب الأحداث التي تربك وبشكل خطير النظام العام .و أظهره تقرير عن المفوضية أن النزوح القسري يؤثر الآن على أكثر من 1% من سكان العالم -اي شخص واحد […]

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