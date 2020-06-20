عالية نصيف تحذر من غضب الشعب في حال التفريط بميناء الفاو لصالح الكويت 

2020/06/20 | 12:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذرت النائبة عالية نصيف من محاولات الكويت استغلال أزمة العراق المالية لإقناع جهات حكومية بالموافقة على ربط ميناء مبارك بالقناة العراقية الجافة والقضاء على ميناء الفاو مقابل أموال من مؤتمر المانحين “الفاشل”، مبينة أن مجرد قيام أي مسؤول عراقي بالتباحث حول هذا الموضوع هو خيانة عظمى ولا علاقة له بتقليل اضرار الأزمة المالية، مطالبة رئيس […]

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