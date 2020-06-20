2020/06/20 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استضافت اللجنة المالية النيابية، السبت، وزير المالية علي علاوي لمناقشة مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.وقال مصدر نيابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجنة المالية النيابية تستضيف وزير المالية لمناقشة مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي”.يذكر ان وزير المالية علي علاوي، اجرى زيارة الى السعودية والكويت، الشهر الماضي من اجل بحث الدعم الذي سيحصل عليه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تستضيف علاوي لمناقشة “الاقتراض”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تستضيف علاوي لمناقشة “الاقتراض”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).