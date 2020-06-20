2020/06/20 | 12:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يقرُّ بـ"فشل" في العراق بسبب النفط) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يقرُّ بـ"فشل" في العراق بسبب النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).