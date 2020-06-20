2020/06/20 | 12:43 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي: نعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى غير النفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 12:43.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى غير النفط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى غير النفط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: نعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى غير النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).