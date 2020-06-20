تعطيل الدوام في دوائر السليمانية لمدة أسبوع

2020/06/20 | 12:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت اللجنة العليا لغرفة عمليات السليمانية، السبت، تعطيل الدوام في دوائر المحافظة لمدة أسبوع.وأصدرت غرفة عمليات السليمانية، خلال اجتماعها اليوم، جملة من القرارات، للحد من تفشي فيروس كورونا، وناقشت الوضع الصحي في المحافظة، عقب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا مؤخراً.وأشار رئيس غرفة عمليات مواجهة كورونا في السليمانية، هيرش حيدر، إلى أن قرابة 92,58% […]

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