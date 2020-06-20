تقرير يبحث التداعيات الناجمة عن الصراع السوري في منطقة المشرق العربي

2020/06/20 | 12:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أشار تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم أن عشر سنوات من الصراع في سوريا تسببت بتداعيات وآثار اقتصادية واجتماعية على مستوى المنطقة في العراق والأردن ولبنان، داعياً إلى ضرورة اتباع إستراتيجية على مستوى المنطقة لمواجهة الأزمة.وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان “تداعيات الحرب: الآثار الإقليمية للصراع في سوريا”، شملت تداعيات الصراع السوري على دول […]

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