2020/06/20 | 12:49 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏رئيس الوزراء: اعتماد الموازنة 95% على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 12:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏رئيس الوزراء: اعتماد الموازنة 95% على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏رئيس الوزراء: اعتماد الموازنة 95% على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).