2020/06/20 | 12:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع اعتبارا من يوم غد الاحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 12:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع اعتبارا من يوم غد الاحد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع اعتبارا من يوم غد الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).