شرطة نينوى تعتقل ستة دواعش متسللين غرب الموصل

2020/06/20 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصدر في شرطة نينوى عن اعتقال ستة دواعش خلال تسللهم الى ناحية المحلبية غرب الموصل.وقال المصدر ، ان “القوات الامنية تمكنت من اعتقال ستة دواعش خلال كمين نصبته القوات الامنية داخل الناحية١١٠كم غرب الموصل “

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