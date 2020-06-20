برلمان كردستان مستنكرا القصف التركي: حل الخلافات لا يمكن بسفك الدماء

2020/06/20 | 12:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ٲصدرت رئاسة برلمان إقليم كردستان، السبت، بياناً أدانت فيه الهجوم التركي الٲخير علی ٲراضي إقليم كردستان، مؤكدة أن حل الخلافات لا يمكن بسفك الدماء.وقالت الرئاسة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، “ندين استشهاد عدد من المدنيين في دهوك جراء الهجوم العسكري الٲخير لتركيا علی قوات حزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية.وأضاف، “كما […]

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