بومبيو يواصل مهاجمة الصين ويصفها بالدولة المارقة

2020/06/20 | 12:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تصريحاته شديدة اللهجة تجاه الحكومة الصينية.

وحث بومبيو في كلمة ألقاها عبر الانترنت خلال قمة كوبنهاغن للديمقراطية، وتضمنت أشد الانتقادات ضد بكين، حث الدول الأوروبية على اختيار الحرية بدلا من الطغيان الذي تريد فرضه الصين على حد تعبيره، والتي وصفها بأنها دولة “مارقة”، مخاطبا الأوروبيين بالقول، إن الحزب الشيوعي الصيني يريد إجباركم على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين.

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