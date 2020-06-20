2020/06/20 | 12:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وكيل وزارة العدل عبد الكريم فارس السعدي، ان الوزارة تؤكد خلو جميع السجون والمعتقلات التابعة لها من الاصابات بفيروس كورونا سواء للكبار او الاحداث، لافتا الى أن عمليات التعقيم والتعفير تجري بشكل مستمرعلى مدار اليوم وبإشراف من منظمات وجهات دولية معنية بحقوق الانسان، فضلا عن تطبيق جميع آليات وشروط الوقاية.

وشدد السعدي على ان وزارته انجزت مشروع تأهيل وتجديد سجن بغداد المركزي بطاقة استيعابية ثلاثة آلاف سجين ليكون سجناً نموذجياً بحسب المعايير الدولية، موضحا أن الوزارة ستعمل على افتتاحه حال انتهاء الاجراءات الفنية والادارية اللازمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل: خلو السجون من أية إصابات بوباء كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل: خلو السجون من أية إصابات بوباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).