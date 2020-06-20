الحجامي ينعى أحد الكوادر الطبية: أبناؤنا يتساقطون مثل ورق الشجر الواحد تلو الآخر

2020/06/20 | 12:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى مدير صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، أحد الكوادر الطبية، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحجامي، في بيان، إن أبناءنا يتساقطون مثل ورق الشجر في الخريف، الواحد تلو الاخر، ويأتي من يتطاولون عليهم وكأنهم عبيد في مضايف أهلهم النتنة، متوعدا كل من يفكر بالتطاول على منتسب من منتسبي دائرته أو أية مؤسسة من مؤسساتها مهما كان اسمه وعنوانه برد لم يسمع مثله طول عمره.

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