الكاظمي: اعتماد الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة

2020/06/20 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد- متابعة

تواصل منافسات كرة القدم فى شتى أنحاء العالم العودة بشكل تدريجى من جديد بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تقام اليوم السبت 20 - 6 – 2020 العديد من الم

بغداد اليوم/ متابعة

أكد جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، صعوبة فوز فريقه بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد السقوط أمام إشبيلية.

وفقد نادي برشلونة نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بالتعادل أمام إشبيلية سلبيًا بدون أهد

بغداد اليوم - متابعة

اقتنص إشبيلية تعادلا ثمينًا بدون أهداف من أنياب برشلونة، خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ30 من الليجا.

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الترتيب، ويرفع إشبيلية رص

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