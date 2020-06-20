2020/06/20 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، أن من المهم أن تتحوّل الإيرادات النفطية الى مشاريع تنموية....





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي من وزارة النفط: من المهم أن تتحوّل الإيرادات النفطية الى مشاريع تنموية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي من وزارة النفط: من المهم أن تتحوّل الإيرادات النفطية الى مشاريع تنموية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).