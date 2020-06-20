بيانٌ “تثويريّ”  يُطالب بنُزول الشّعب إلى الشّوارع ؟ ما مدى جديّة هذه الخطوة؟  ولماذا غابت من سُطوره كلمة “الشّهداء” و”المُقاومة”؟

2020/06/20 | 13:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الباري عطوان تصدر عن السلطة الفلسطينية بين الحين والآخر إشارات تُوحِي بأنّ قِيادتها جادّةٌ في تنفيذ قرارها بـ”التحلّل” مِن الاتّفاقات المُوقّعة مع دولة الاحتِلال الإسرائيلي، مِثل اتّفاقات أوسلو، والاعتِراف بدولة الاحتِلال، وإنهاء التّنسيق الأمنيّ، ولكنّ تجارب الشّعب الفِلسطيني السّابقة، والمُؤلِمة مع هذه السّلطة، تجعلنا نَنظُر إليها بعَين الشّك والرّيبة.من أبرز هذه […]

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