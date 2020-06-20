العراق وكازاخستان يتعهدان بالامتثال بشكل أفضل بشأن خفض إنتاجها النفطي

2020/06/20 | 13:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر لوكالة رويترز، ان ارتفاعات في وقت مبكر من جلسة تداول للنفط أتت بعد تعهد العراق وكازاخستان خلال اجتماع للجنة منظمة “أوبك +” بالامتثال بشكل أفضل بشأن خفض إنتاجها النفطي.ويعني هذا أن القيود التي تفرضها المنظمة وحلفاؤها قد تتعمق في تموز.وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في جلسة يوم الجمعة، لكنها تراجعت بحدة […]

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