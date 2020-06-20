نائب عراقي: لن نكون جزء من قانون” قيصر” ونرفض حصار الشعوب

2020/06/20 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد النائب عن ائتلاف كاطع الركابي، السبت، أن العراق لن يكون جزء من قانون قيصر الذي تفرضه امريكا على سوريا، مشددا على رفض حصار الشعوب.وقال الركابي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” العراق لن يكون جزء من قانون قيصر الذي تفرضه امريكا على سوريا وهو ضد سياسية فرض الحصار على شعوب العالم سوا اكانت […]

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