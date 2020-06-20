2020/06/20 | 13:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرعدّ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية يعكس فشل السياسات السابقة، لافتًا إلى أنه لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الأخرى لتحقيق العدالة.

الكاظمي: الاعتماد الكلي وبنسبة 95‎%‎ من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة

وقال الكاظمي خلال زيارته وزارة النفط ولقائه بالكادر المتقدم في الوزارة بحسب بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "قطاع النفط العراقي عريق، ويجب أن نعمل من أجل استعادة عافيته".

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أضاف الكاظمي أنه "من المهم أن تتحوّل الإيرادات النفطية إلى مشاريع تنموية، ونعمل على تشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة".

وعدّ الكاظمي أن "الاعتماد الكلي وبنسبة 95‎%‎ من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة، مبينًا "نعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى".

أكد على أنه "لا تراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو ليس ردة فعل، إنما عملية إصلاحية لما وصلت له الأوضاع"، لافتًا إلى أن "هناك من يحاول التشويش، ولدينا ورقة بيضاء للإصلاحات، مازال النقاش فيها مستمرًا".

ومضى رئيس الوزراء بالقول، "لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الأخرى لتحقيق العدالة، وما أثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا"، مبينًا "هناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة".

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