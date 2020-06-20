2020/06/20 | 13:34 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تشهد حكومة الاقليم انقلاب قريب ؟ .. دعوات سياسية كردية لحلها وانتخاب حكومة طوارئ !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تشهد حكومة الاقليم انقلاب قريب ؟ .. دعوات سياسية كردية لحلها وانتخاب حكومة طوارئ !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).