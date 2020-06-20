الكاظمي يصرح : لاتراجع عن

2020/06/20 | 13:34 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

صرح المكتب الاعلامي الخاص برئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي قبل قليل في تغريدة على الصفحة الرسمية على تويتر بعدم تراجع الحكومة عن قرار ايقاف الرواتب المزدوجة ومحتجزي رفحاء :

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدال...

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