كلام فارغ... أم كلام صحيح؟؟؟!!!... - غسان صابور

2020/06/20 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور كــلام فــارغ...



أم كــلام صحيح؟؟؟!!!"كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، يوم الجمعة، عن ترتيبات جديدة في منطقة ادلب بعد إقامة المنطقة الآمنة فيها.وذكرت وسائل اعلام ان اوغلو قال في حديث للتلفزيون التركي، ان بلاده ستعمل على تحويل ادلب الى "منطقة امنة".وأضاف ان تركيا ستقرر أين ستتمركز نقاط المراقبة وكيف وأين سيعمل الجنود الأتراك والاستخبارات في المنطقة بعد بسط الأمن فيها، ولكن حا ......





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