ديالى تكشف مستجدات ملف النزوح في” خانقين” بعد الهجمات الدامية

2020/06/20 | 13:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مكتب هجرة قضاء خانقين في ديالى، السبت، عن اخر مستجدات ملف النزوح في القضاء وقراه بعد الهجمات الدامية التي شنها تنظيم داعش الارهابي.وقال مدير المكتب علي غازي اغا في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قرى قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) تعرضت في الاشهر الاخيرة الى هجمات دامية من قبل تنظيم داعش ما اسفر […]

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