رئيس اقليم كردستان يصل الى بغداد للقاء صالح والكاظمي والحلبوسي

2020/06/20 | 13:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

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