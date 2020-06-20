الدولار ينخفض امام الدينار العراقي

2020/06/20 | 13:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادانخفضت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم السبت، (20 حزيران 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 124.000 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:سعر بيع الدولار = 124.500 دينار.سعر شراء الدولار = 123.500 دينار.

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