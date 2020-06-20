السليمانية تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع

2020/06/20 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية قررت خلية الازمة في محافظة السليمانية ،اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية لغاية نهاية شهر حزيران الجاري.جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين مدير صحة السليمانية صباح هورامي عقب اجتماع للخلية عقد اليوم.وقال هورامي، انه “في الاجتماع السابق طالبنا بفرض الحجر الصحي لمدة اسبوع وليس اقل على المحافظة وليس […]

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