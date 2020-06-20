2020/06/20 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، السبت، القاء القبض على 32 متهما بقضايا جنائية مختلفة في ديالى.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وبتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة ديالى تمكنت دوريات ومفارز من اقسام الشرطة ومكافحة الاجرام في المحافظة من القاء القبض على 32 مطلوبا وفق مواد ارهابية وجنائية […]

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