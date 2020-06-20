صواريخ الكاتيوشا… إستجداء ميليشياوي للصدام المسلح !

2020/06/20 | 13:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احسان جواد كاظم اختلفت الأهداف التي وُجهت لها قذائف الكاتيوشا هذه المرة عن سابقاتها.فقد سقطت على معسكرات للجيش والقوات الأمنية العراقية في معسكر التاجي القريب من بغداد, بينما كانت...أكمل القراءة ←

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